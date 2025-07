Porti, AdSP Mtcs: Comitato di Gestione approva nota variazione e assestamento bilancio 2025

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Si è tenuta ieri la seduta del Comitato di Gestione dell’Adsp del Mare Tirreno Centro Settentrionale presieduta da Pino Musolino. Oltre al Commissario Straordinario dell’Adsp e al Segretario Generale ff Maurizio Marini, erano presenti il componente designato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale Sergio Cozzi e quello designato dal Comune di Civitavecchia Emiliano Scotti. Approvata all'unanimità la III nota di Variazione e l’Assestamento al bilancio di previsione 2025, dopo che aveva ottenuto anche il parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti, presieduto da Lina Festa. Il Commissario Straordinario Musolino, sottolineando come sia stata rispettata la tempistica prevista dalla norma per approvare due importanti atti che consentono all’ente di proseguire verso la strada del rigore economico e del miglioramento dell’efficacia dell’azione amministrativa, ha evidenziato come in un periodo di "policrisi" sia stata dimostrata grande fermezza nella gestione del bilancio dell'AdSP Mtcs anche tenendo conto delle varie attività di monitoraggio delle entrate e delle uscite. Dopo aver ereditato una situazione finanziaria complessa il Commissario Musolino si congeda dall'Ente soddisfatto "di aver contribuito a riportare i conti in ordine con un avanzo di amministrazione e di aver partecipato a portare a termine molti progetti infrastrutturali nei tre porti del Network". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

