Portano la torta in studio ma… si rovescia a terra: l’incidente a La volta buona

(Adnkronos) –

Gerardina Trovato buon complean…no. La cantante catanese che oggi, martedì 27 maggio, compie 58 anni, ospite nel salotto di Caterina Balivo a 'La volta buona' è stata sorpresa con una torta speciale che, purtroppo, non ha potuto mangiare. Il motivo? Si è rovesciata per terra… letteralmente. "La torta, la torta! Chi ce la porta?", ha esclamato Caterina Balivo tra applausi e sorrisi, mentre in studio entrava Carolina Rey. La conduttrice televisiva, infatti, aveva il compito di portare il dolce su un carrellino. Ma il momento di festa è durato ben poco: le ruote si sono incastrate nel divano e la torta si è ribaltata sul pavimento. Caos in studio. L'incidente ha suscitato l'ilarità tra gli ospiti che tentavano di sdrammatizzare. Ci ha provato la padrona di casa: "Allora, calmi tutti", ha detto Balivo, cercando di rimediare al danno. "Torta caduta, festeggiata fortunata… si dice così", ironizza e conclude "bastava il pensiero sicuramente". Carolina Rey, visibilmente dispiaciuta per l'imprevisto, ha invitato Gerardina Trovato nel suo nuovo programma, UnoMattina Estate, con la promessa di festeggiare insieme il compleanno con una nuova torta e con una certezza "questa volta non la porterò io". —[email protected] (Web Info)

