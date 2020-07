Porta Nolana: sequestrati 46 kg di TLE. Un 29 enne arrestato

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo in vicoletto Gabella della Farina presso l’abitazione di un uomo che è stato trovato in possesso di 230 stecche di tabacchi lavorati esteri per un peso complessivo di 46 kg.

Caro lettore, ilmonito.it

non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie. La redazione lavora senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulle notizie del territorio. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci. Grazie!