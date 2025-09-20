Pop up store con I Bijoux dell’anno: a Napoli gioielli che accarezzano la libertà femminile

2 minuto di lettura

Gioielli e convivialità. Questo è il mantra della tre giorni organizzata nel cuore di Napoli, dal 19 al 21 settembre, in via Carlo Poerio 54A, da. Si chiamaed è l’appuntamento con cui l’azienda partenopea di gioielli fondata dalla mente creativa dinel 2008, presenta le sue nuove collezionia tutte le donne. Ad accorrere all’appuntamento ricco di gadget, ruota della fortuna e interscambio di consigli e pensieri al femminile, non è solo il nutrito numero di clienti partenopee, ma una folta schiera di donne provenienti da tutta Italia con cuiha fidelizzato nel tempo.

Le nuove collezioni conservano l’essenza dell’artigianalità del Made in Naples, fatta di sfere cangianti e colorate; forme geometriche marmorizzate che si intrecciano, senza trascurare cuori e simboli evergreen della tradizione scaramantica, o fiori ed elementi della natura legati all’ambiente marino, che rappresentano un continuativo nella direzione creativa di Bijoux dell’anno. L’azienda tutta partenopea propone quest’anno come ulteriore novità una linea di gioielli – bomboniera, variegata a seconda del tema scelto per festeggiare un momento importante della vita. Così il “prezioso”, nel senso più ampio del termine, si prepara ad accompagnare ancora di più la vita di ogni donna, seguendo il motto dell’azienda “Ogni giorno meriti di brillare”.

L’appuntamento Pup up I Bijoux dell’anno è una fortunata tradizione iniziata qualche tempo fa in una struttura industriale, poi ripresentato in un albergo, ed ora in pieno centro a Napoli. Con esso Carmen Dell’Anno e Federica Formicola, scelgono di abbracciare le donne per le quali creano gioielli artigianali, scoprendone gusti e tendenze. D’altronde i bijoux dell’anno sono una carezza che accompagna la libertà rosa, rendendola più sicura nel riunire l’anima fanciullesca con quella adulta, in un abbraccio di femminilità assoluta. Le due imprenditrici partenopee, Carmen e Federica, sono sempre pronte ad ascoltare le esigenze della clientela. La peculiarità dei loro gioielli, al di là della proposta delle varie collezioni, è quella di poter creare ad hoc una collana, un bracciale, oppure un paio di orecchini, a seconda dell’esigenza o dell’evento di ogni donna.

Così il Pop up store è un’occasione variegata di incontro e familiarità. Riesce a coinvolgere e conquistare, sedurre e infondere personalità in un momento di interscambio che è molto di più di una nuova presentazione di collezione. Per inciso, I Bijoux dell’anno divulga con la tre giorni napoletana, la proposta autunno-inverno che fa parte di una delle due collezioni stagionali, costituita da una gamma complessiva di ben 33 linee nelle quali vengono create molteplici parure.

I gioielli sono pensati per infondere coraggio alle amiche-clienti. Per l’occasione Federica e l’intero staff femminile de I Bijoux dell’anno ha infatti scelto di donare alle donne incontrate per strada a Napoli, un fiore a loro dedicato. E’ il modo per accarezzarne l’ interiorità, come divulgato nel libro scritto a quattro mani da Federica Formicola e Carmen Dell’Anno, intitolato “Mi vesto solo di bijoux e coraggio”, pensato per raccontare l’ardire e l’ardore rosa delle due wonder women che hanno inteso rafforzare l’idea di un made in Italy che sa essere originale, ancorandosi su valori e tradizioni che parlano delle loro “gioielline”.

