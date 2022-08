“Pop Orchestra Fantasy”: un viaggio nella musica pop dagli anni ’60 ad oggi con l’Orchestra Artemus

Condividi

Dai Beatles agli Abba, da Michael Jackson ai Queen, da Adele ai Coldplay medley ed esecuzioni integrali, trascineranno il pubblico in un vortice di emozioni

POMPEI. Un coinvolgente viaggio nella musica pop internazionale, dagli anni ’60 ai giorni nostri, attraverso i brani più famosi dei grandi artisti che hanno dominato la scena musicale negli ultimi sessant’anni, eseguiti in una inedita e originale versione pop-sinfonica dall’Orchestra “Artemus”.

Sono questi gli ingredienti di “Pop Orchestra Fantasy”, la speciale serata musicale in programma sabato 6 agosto 2022 (ore 21) a Pompei. Sul palco allestito in piazza Schettini riecheggeranno alcuni dei pezzi di band e cantanti che hanno fatto la storia della musica.

Si andrà dai Beatles agli Abba, passando da Michael Jackson ai Queen, per arrivare ai Coldplay e Adele: i brani, tra medley ed esecuzioni integrali, trascineranno il pubblico in un vortice di crescenti emozioni musicali.

A dirigere l’Orchestra “Artemus” sarà il Maestro Alfonso Todisco, docente del Conservatorio di Benevento e tra i giovani direttori d’orchestra più promettenti del panorama nazionale.

Il concerto rientra nel cartellone di eventi estivi “E…state a Pompei” organizzato e promosso dall’amministrazione comunale della Città di Pompei guidata dal sindaco Carmine Lo Sapio. Lo spettacolo è ad ingresso gratuito ma per assistere è necessaria la prenotazione, che può essere effettuata solo ed esclusivamente al link https://comune-pompei.reservio.com/ attraverso le modalità indicate dal Comune di Pompei sulla Pagina Facebook istituzionale.

L’Accademia Musicale “Artemus” di Pompei, che vanta una struttura in pieno centro con corsi di musica per tutte l’età ed una rete di progetti musicali con circa 20 scuole pubbliche e private della Campania, è impegnata sul territorio in un’intensa attività concertistica.

Il progetto cresce anno dopo anno. Da “Artemus Ensemble” è da poco evoluto in “Orchestra Artemus” e ad oggi vanta quasi 100 concerti, 4 stagioni concertistiche, 2 dischi e numerosi premi e riconoscimenti.

Non a caso il prossimo appuntamento vedrà “l’Orchestra Artemus” impegnata il 14 agosto 2022 ospite al Tempio della Maddalena di Capranica Prenestina di Roma, per un concerto di Musica Sacra insieme al Coro “Mysterium Vocis” di Napoli.

A breve sarà inoltre annunciata la V Stagione Concertistica, che ha come obiettivo la divulgazione della musica colta sul territorio, con una programmazione di alto profilo artistico ed ospiti di primissimo livello. Info su: www.artemus.it.