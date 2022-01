Ponticelli: nascondono droga in casa. Arrestati

Gli agenti dei Commissariati San Giovanni Barra e Ponticelli hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via De Meis dove l’hanno sorpreso con un’altra persona ed hanno trovato, sul tavolo della cucina, 5 buste con 115 grammi circa di cocaina, un involucro contenente 50 grammi circa di hashish, diverso materiale per il confezionamento della droga e 395 euro.