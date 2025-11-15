Pontecorvo (Leonardo): “Partnership storica con il Brasile, avanti su spazio e difesa”

0 minuto di lettura

“Il rapporto tra Leonardo e il Brasile è storico e strategico. Ci sono prospettive significative in campo spaziale, nella cyber e nei sistemi di difesa tradizionali. Dal Brasile cooperiamo con l’intera America Latina” Queste le parole di Stefano Pontecorvo, presidente del consiglio d’amministrazione di Leonardo S.p.A., alla celebrazione della Festa Nazionale del Brasile a Palazzo Pamphilj, sede dell’Ambasciata del Brasile a Roma.

