Ponte Torano di Roccamonfina, al via l’intervento di rinforzo strutturale che porterà alla sua riapertura entro marzo

Il Sindaco Montefusco: Decisivo, per la risoluzione della problematica, l’ultimo Tavolo Tecnico con i Presidenti della Provincia e del Consorzio idrico.

Sono partiti, nella mattinata di oggi, i lavori di adeguamento strutturale del ponte provinciale ubicato nella frazione Torano di Roccamonfina.

Ad annunciarlo il sindaco, Carlo Montefusco, e l’amministrazione comunale della cittadina roccana dopo che, nei giorni scorsi, sono terminate le numerose verifiche di ingegneri e geologi, le indagini in sito, gli studi di progettazione definitiva e le stime di ulteriori lavori di ripristino.

L’intervento definitivo di rinforzo strutturale del ponte consisterà nella ricostruzione delle solette, nella realizzazione di un sistema di drenaggio, nel rifacimento del manto stradale e, più in generale, nella messa in sicurezza dell’intera infrastruttura viaria.

A monte, è stato stilato un dettagliato computo metrico dei lavori, da eseguire secondo puntuale cronoprogramma, per ripristinare, in massima sicurezza, il traffico veicolare nel più breve tempo possibile.

“Decisivo e determinante, per un’accelerazione della risoluzione della problematica, è risultato l’ultimo Tavolo Tecnico che abbiamo avuto con i presidenti della Provincia, Giorgio Magliocca, e del Consorzio idrico “Terra di Lavoro”, Pasquale Di Biasio, che ringraziamo insieme al il Dirigente del settore Viabilità della Provincia, Gerardo Palmieri, perché con loro da due mesi siamo in continuo e stretto contatto, praticamente ogni giorno, per riaprire il Ponte che rappresenta una infrastruttura fondamentale per i collegamenti locali”, dichiara il primo cittadino roccano.

“Da tener presente che, per la cosiddetta ‘paura della firma’ con enormi responsabilità dirette, per certificare la sicurezza al 100% dei cittadini su un ponte altamente trafficato anche da tanti mezzi pesanti, per la palude burocratica, per la complessità delle procedure e degli interventi, in Italia, in particolar modo al centro sud, occorrono mediamente dai 3 ai 5 anni per interventi di ripristino e riapertura di un ponte. Il ponte provinciale di Torano verrà, invece, messo in massima sicurezza e riaperto in soli 3 mesi, atteso che, per il prossimo mese di marzo, lo stesso ponte tornerà ad essere pienamente transitabile agli automezzi”, conclude Montefusco.