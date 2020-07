Ponte Morandi, Nappi (Lega) “Ma Di Maio lo sa che è al governo?”

“Dopo l’annuncio dell’affidamento della gestione del Ponte Morandi ad Autostrade, ci domandiamo quanto ancora debba andare avanti questa vergognosa pantomima sulle concessioni ad Atlantia da parte dei grillini. Di Maio che oggi ricorda Gennaro, il ragazzo di Casalnuovo tra le 43 vittime di quella tragedia, lo sa che è al governo? Volevano cacciare i gestori e invece li richiamano col cappello in mano. Vergogna!”.

Lo scrive in una nota Severino Nappi, Lega Campania.

