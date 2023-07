Pomigliano: presentata la kermesse enogastronomica e culturale del Comune con il sindaco Raffaele Russo, l’assessore al commercio Marianna Manna ed il musicista Marco Zurzolo

Condividi

POMIGLIANO D’ARCO, 4 LUGLIO 2023 – Prenderà vita dal 7 al 9 luglio a Pomigliano d’Arco “SUGO, CIBO DA STRADA IN SALSA VESUVIANA” una vera e propria nuova esperienza enogastronomica, presentata oggi nel corso di una Conferenza Stampa che si è tenuta presso l’Aula Consiliare del Comune di Pomigliano d’Arco. Presenti il Sindaco di Pomigliano d’Arco, Raffaele Russo e l’Assessore al Commercio e Lavoro del Comune di Pomigliano, Marianna Manna che ha organizzato la manifestazione, il vicesindaco Domenico Leone e l’Assessore al Bilancio e Partecipate, Mattia De Cicco. Prima di avviare la presentazione è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Frederick, il cittadino ghanese barbaramente ucciso a Pomigliano lo scorso 19 giugno ed i cui funerali a carico del Comune si sono tenuti ieri pomeriggio. «La ricchezza di Pomigliano – ha spiegato nel corso della presentazione il Sindaco di Pomigliano d’Arco, Raffaele Russo – non è l’industria, ma il commercio, inteso come un ‘fatto sociale’ che può modificare l’aspetto della nostra città». «Questo cartellone estivo – ha aggiunto il Sindaco – raccoglie eventi per tutti i gusti. Dal jazz, alla musica pop e leggera, cultura, cinema, eventi per tutti. Anche e soprattutto per chi in estate resterà in città. Perché chi resta qui, è costretto a farlo e dobbiamo rendergli piacevole questa permanenza». La tre giorni di enogastronomia e spettacoli, inizierà con l’anteprima di ‘Pomigliano Jazz’ con Marco Zurzolo ed il suo nuovo spettacolo “The new showman”, mentre sabato si proseguirà con il concerto di Sal da Vinci e domenica 9 luglio con il concerto della Paisiello Swing Orchestra in collaborazione con l’assessorato alla Cultura. «Avevo sette anni quando ho visto la prima volta gli Showman – ha detto Zurzolo intervenendo alla presentazione – e per me è una vittoria aver fatto innamorare i ragazzi che frequentano le mie lezioni al Conservatorio di Salerno dove sono docente. Si sono innamorati prima della storia e poi della musica degli Showman, e per un anno abbiamo lavorato a questo progetto che sarà presentato a Pomigliano».

“SUGO” è stata organizzata dall’amministrazione comunale, su iniziativa dell’Assessorato al commercio e alle attività produttive in collaborazione con le associazioni di categoria dei commercianti di Confcommercio, FIT, Confesercenti, Aicast ed Ais, e con la fondazione Pomigliano Jazz in Campania. «Quest’Amministrazione ha dichiarato, sin dalla campagna elettorale – ha sottolineato l’Assessore Marianna Manna – che commercio e lavoro sarebbero stati temi nevralgici della propria azione. Non è un caso che il primo grande evento del mandato sia proprio rivolto ai commercianti in concomitanza con l’inizio dei saldi estivi, con un investimento importante e forse inedito sull’organizzazione di questa rassegna, con tre giorni di spettacoli di prestigio, un’area interamente dedicata alle bambine ed ai bambini, pedonalizzazione di gran parte del centro cittadino con mobilità sostenibile alternativa ed un’attenzione particolare alla sicurezza con un forte potenziamento delle figure presenti». «Desidero per questo – ha aggiunto Manna – ringraziare il Sindaco per la fiducia accordatami e per la visione che imprime all’azione amministrativa, l’intera Giunta e tutta la struttura amministrativa che ha collaborato con solerzia ed abnegazione all’organizzazione della prima edizione di Sugo – cibo da strada in salsa Vesuviana». Per l’occasione sarà istituita un’area pedonale lungo Corso Vittorio Emanuele, Piazza Municipio, via Libertà, Piazza Giovanni Leone, via Ercole Cantone, via Terracciano. Nella corte del palazzo della casa comunale sarà prevista inoltre una degustazione di vini del Vesuviano in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier. Il centro della città sarà il cuore di “SUGO”: Via Ercole Cantone diventerà un incredibile area pedonale che sarà il cuore dell’evento con l’Area Street Food. Sarà un’area ricca di food stand e truck dove poter assaggiare fantastici cibi di strada, tipici della nostra cultura gastronomica. Ma “SUGO” non è solo cibo, gastronomia, cultura e aggregazione, ma è pensato anche per i più piccoli. Infatti, in Corso Vittorio Emanuele sarà allestita un’rea per bambini con gonfiabili, attrezzature e giochi. La manifestazione sarà facilmente raggiungibile perché per i tre giorni dell’evento è stato anche ideato un servizio navetta gratuito dalle ore 18 all’una di notte. Due linee, una dal parcheggio del cimitero fino allo slargo della Chiesa di San Felice, e una seconda dal Parcheggio di Via Miccoli con arrivo a Via Caiazzo.