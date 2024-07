Pomigliano: nasce la prima scuola nel Parco Pubblico “Giovanni Paolo II” con “L’Incanto”

4 minuto di lettura

Dopo solo pochi anni dalla prima apertura, L’Incanto, asilo nido e scuola dell’infanzia, raddoppia e lo fa nella splendida location del Parco Pubblico “Giovanni Paolo II”, inaugurando la nuova sede. “Siamo davvero grati di aver avuto la possibilità di poter usufruire della struttura nel Parco Pubblico. Ringraziamo per questo l’Amministrazione, la ParKampus e tutti i genitori e cittadini che hanno creduto in noi”, queste le parole di Cinzia Panico, amministratore de L’Incanto.

L’Incanto raddoppia nel Parco Pubblico “Giovanni Paolo II”

Dopo quattro anni a via Toscano, ieri 18 luglio 2024, L’Incanto ha raddoppiato ed è divenuto la prima struttura educativa ad aprire nel Parco Pubblico di Pomigliano d’Arco. A giudicare dall’inaugurazione, i tempi saranno felicissimi.

Nato nel 2020, in pieno Covid19, è un asilo nido e scuola dell’infanzia, con una struttura accogliente e moderna situata a Pomigliano d’Arco, in Via Abate Felice Toscano N. 227, che si dedica all’assistenza educativa e alla cura dei bambini da 0 a 3 anni. È diventato presto un punto di riferimento fondamentale per le famiglie che cercano un ambiente sicuro e stimolante per i propri figli.

L’Incanto apre la sua nuova sede: Il tour nuovadella struttura

Ogni sala ha un tema che la caratterizza. La sala polifunzionale, a tema giardino, contiene alcune delle mascotte de L’Incanto, tra cui la scimmietta (Cocò) e ha una parete instagrammabile. Sulle pareti di tutte le aule, tantissime farfalle accoglieranno i bambini in un ambiente ricco di colori. Nelle aule dedicate ai bambini tra i 4 e i 5 anni ci sarà la LIM (lavagna interattiva multimediale) e le tende termiche contengono le alte temperature di questi giorni.

L’aula dormitorio è a tema cielo stellato. La struttura può contenere fino a 80 bambini ed è dotata di cucina interna per soddisfare ogni esigenza.

Le parole dei protagonisti

L’incanto è un progetto ideato da 4 soci, con l’intento di creare un ambiente felice.

Aprire all’interno del Parco Pubblico serve a dare ai bambini la possibilità di entrare subito in contatto con la natura. La struttura vedrà lavorare 8 professionisti tra insegnanti e personale vario.

La sede a via Abate Felice Toscano e la sede nel Parco Pubblico lavoreranno in sinergia. Le parole di Cinzia Panico: “L’idea è quella di fornire un percorso unico per bambini dai tre mesi ai sei anni. La struttura a Via Toscano sarà l’asilo nido, mentre nel Parco Pubblico ci sarà la scuola dell’infanzia. Arrivare qui in pochi anni è il risultato di un progetto lungimirante. Insomma, siamo contenti di aver intercettato un bisogno importante del luogo in cui viviamo“.

Grande ospite della serata è stato Domenico Leone, vicesindaco della città di Pomigliano, nonché assessore allo sport e alle politiche sociali.

“Un’altra struttura comunale che diviene una culla per i nostri bimbi. Il massimo a cui un’amministrazione può aspirare. Tutto è racchiuso nel nome dell’incanto. La struttura è incantevole, straordinario è anche il verde che la circonda. I primi passi delle generazioni pomiglianesi nascono da qui. Partiranno carponi e diventeranno dei giganti nella società“.

Per tutto questo bisogna ringraziare anche l’amministrazione che ci ha creduto e ha permesso di creare la prima scuola nel Parco Pubblico di Pomigliano d’Arco.

“L’incanto è la prima scuola nel Parco Pubblico ma non sarà la sola. Grazie a una manifestazione d’interesse, ci sarà una nuova struttura con percorsi di cultura e informazione che interesserà però fasce più alte. Insomma, ci stiamo muovendo nella giusta direzione“.

Infine, sempre le parole dell’amministratore de L’Incanto:

“Siamo davvero grati di aver avuto la possibilità di poter usufruire della struttura nel Parco Pubblico. Ringraziamo per questo l’Amministrazione, la ParKampus e tutti i genitori e cittadini che hanno creduto in noi. Dal nostro canto abbiamo cercato di ridare splendore e lustro a una struttura che da anni richiedeva attenzioni. Abbiamo deciso di investire qui perché “Dove crescere bambini felici” è il nostro motto e nel Parco Pubblico potevamo rispettare il tema “green”, non a caso ogni aula è pensata come un giardino all’aperto, con qualche tocco di modernità con la tecnologia LIM. In pochi mesi ma tanto lavoro è finalmente nata la nuova sede de L’Incanto.

Ci auguriamo di poter restituire nel più breve tempo possibile tutte le possibilità che ci sono state date, divenendo un punto di riferimento per il paese”.

