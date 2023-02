Pomigliano d’Arco, al capolinea l’Amministrazione Del Mastro

Condividi

Tredici consiglieri comunali si dimettono, così finisce l’esperienza del sindaco di Pomigliano D’Arco (Napoli) Gianluca Del Mastro. Del Mastro eletto nel 2020 con una coalizione composta da partiti del centrosinistra tra cui il PD e il M5S.

“Dopo oltre due anni dell’amministrazione comunale dall’insediamento – scrivono i consiglieri dimissionari – è emersa con palese evidenza l’assoluta inadeguatezza alla risoluzione delle più disparate problematiche che riguardano i settori nevralgici della città” scrivono i consiglieri dimissionari in un documento.

“Detta situazione – concludono i dimissionari – determina una irreversibile condizione di inefficienza ed inefficacia dell’azione amministrativa, tale da pregiudicare una adeguata erogazione dei servizi essenziali alla cittadinanza; in sintesi, si sono appalesate condizioni tali da far ritenere che il protrarsi dell’attuale gestione amministrativa finirebbe per procurare nocumento al Comune di Pomigliano d’Arco ed alla cittadinanza tutta”.