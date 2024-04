1 minuto di lettura

Il cantante Frank Facenza è in uscita con un nuovo singolo, dal titolo “Polvere da sparo”, brano pop-reggaeton in featuring con la performer Cetty B, che potrete ascoltare su tutte le piattaforme digitali dal prossimo 4 aprile.

Frank Facenza dà così il via al suo nuovo progetto discografico, che lo vedrà nei prossimi mesi impegnato in molti concerti live, da Nord a Sud. In questi mesi Frank ha lavorato alla stesura di diverse nuove canzoni, tra Milano e Catania, con il suo staff composto da Mario Parise, Nino Marchi, Daniele Piovani ed Alioscia Arioli.

ASCOLTA “POLVERE DA SPARO: Clicca qui

L’inedita collaborazione con la talentuosa Cetty B, artista della Milano Music Records di Ilenya Smedile, nasce invece dalla sinergia tra le due realtà coinvolte nel progetto, AlyStudio di Milano e BlueMusic di Catania, che hanno scelto in questo brano di unire le forze artistiche.

Cetty B è attualmente al lavoro in studio, e presto presenterà un proprio progetto inedito.

“Polvere da sparo” porta la firma di Daniele Piovani, Ilenia Smedile, Concetta Buscemi e Mario Parise e sarà disponibile da Giovedì 4 aprile in tutti gli store digitali.

