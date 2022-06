﻿ Polo dell’Elettronica Sostenibile Campano: oggi, al Villaggio dei Ragazzi, manifestazione d’interesse di sei nuove aziende.

“Non posso che salutare con favore la presentazione del Polo dell’Elettronica Sostenibile della Campania, un’iniziativa che si pone in controtendenza rispetto ad alcuni gravi fenomeni del territorio meridionale, come la la delocalizzazione dei grandi poli industriali. e la conseguente fuga di cervelli. La politica sarà al fianco delle aziende promotrici, dei lavoratori e delle istituzioni per la realizzazione di un progetto che va nella direzione giusta. Vogliamo partire dal Sud per rilanciare tutta l’Italia”.