Poliziotto aggredito al corteo Askatasuna. Anna Tortora (Azzurro Donna): “Un attacco allo Stato, servono condanna e fermezza”

Torino, 01 Febbraio – L’aggressione subita da un agente di polizia a Torino, durante il corteo per Askatasuna, rappresenta un fatto di estrema gravità che chiama in causa direttamente la tenuta dello Stato di diritto. Un poliziotto è stato accerchiato e colpito con calci, pugni e un martello: un’azione violenta e deliberata che non può essere ricondotta al diritto di manifestare né minimizzata come episodio isolato.

Sul grave episodio è intervenuta Anna Tortora, giornalista e referente di Azzurro Donna – Forza Italia, che ha espresso una condanna netta, richiamando la responsabilità politica e istituzionale di fronte a simili fatti.

«L’aggressione avvenuta a Torino nei confronti di un appartenente alle forze dell’ordine costituisce un fatto di eccezionale gravità, che non può essere in alcun modo ricondotto al diritto di manifestare né derubricato a episodio di tensione. Si tratta di un atto violento volontario, penalmente rilevante, che configura un attacco diretto all’autorità dello Stato e al principio di legalità», ha dichiarato Tortora.

Secondo la referente di Azzurro Donna, di fronte a episodi di questa natura non sono più tollerabili ambiguità o silenzi:

«Chi colpisce un poliziotto non esercita una libertà costituzionale, ma viola la legge e mina la sicurezza collettiva. È dovere delle istituzioni isolare senza esitazioni ogni forma di estremismo violento e garantire alle forze dell’ordine pieno sostegno normativo e operativo».

Una posizione che si colloca pienamente nella linea politica di Forza Italia, che ha indicato la necessità di una risposta ferma e condivisa per contrastare il ritorno della violenza nelle piazze italiane:

“Il pacchetto sicurezza del Governo sarà il miglior antidoto per bloccare immediatamente il tentativo di riportare la violenza nelle strade delle città italiane. Ci batteremo affinché non accada mai più quello che si è visto ieri a Torino!

Tutte le forze politiche isolino i violenti ed approvino il pacchetto sicurezza. È il momento che le Istituzioni si uniscano a sostegno della democrazia, della libertà e contro la violenza.”

Forza Italia

Nel ribadire la piena sintonia con la linea del partito, Anna Tortora ha infine sottolineato come la tutela dell’ordine pubblico e il rispetto delle forze dell’ordine siano condizioni imprescindibili per la difesa della democrazia e della libertà, esprimendo solidarietà all’agente aggredito e a tutte le donne e gli uomini in divisa.

