Poliziotti feriti a martellate in stazione servizio autostrada, agente spara

(Adnkronos) – Ha aggredito a martellate due agenti della polizia stradale, colpendone uno alla testa, e a sua volta è stato ferito da un colpo d’arma da fuoco sparato da uno dei poliziotti. E’ accaduto questa mattina nella stazione di servizio di Viverone sud sulla bretella Ivrea-Santhià. Tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale e a quanto si apprende nessuno sarebbe in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto l’aggressore, cittadino di nazionalità francese, dopo aver avuto un incidente sulla bretella autostradale Ivrea Santhià, è stato soccorso da un furgone che lo ha accompagnato nella stazione di servizio. Qui l’uomo sarebbe salito su un’auto minacciando gli occupanti. Nella medesima area di servizio si trovava in quel momento una pattuglia di agenti della polizia stradale che si sono avvicinati all’auto per verificare cosa stesse accadendo. A quel punto l’uomo sarebbe uscito dall’auto e dopo aver preso il martello che nascondeva sotto gli abiti, ha colpito l’agente alla testa rimanendo, poi, a sua volta ferito. —[email protected] (Web Info)

