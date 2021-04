Polizia, Usip (UIL) dopo video Striscia: “vicini a colleghi della Polfer”

Condividi

“Siamo vicini ai colleghi della Polfer che in un momento così delicato per il nostro Paese, da un punto di vista sociale ed ambientale, sono sempre in prima linea a garanzia della sicurezza dei cittadini in luoghi complicati quali sono in questo momento le stazioni ferroviarie.

Stigmatizziamo lo scopo di determinati video che mirano esclusivamente a gettare cattiva luce su di una intera categoria, facendo di tutta un’erba un fascio”.

È quanto dichiara in una nota Roberto Massimo, Segretario generale dell’Usip (Uil confederale) di Napoli, a margine di un recente video della trasmissione “Striscia la notizia”.

