Polizia, Massimo (U.S.I.P – U.I.L. Confederale): “Vicinanza a colleghi feriti in incidente per difendere legalità e sicurezza”

Condividi

“Esprimo la mia solidarietà e vicinanza ai due colleghi del Comm.to San Ferdinando rimasti feriti in un incidente stradale a Napoli durante il servizio, impegnati a difendere sicurezza e legalità”. È quanto dichiara Roberto MASSIMO Segretario Generale Provinciale U.S.I.P. di Napoli (U.I.L. Confederale). “Colgo l’occasione – continua il leader del sindacato napoletano – per ribadire l’importanza del ruolo che la Polizia di Stato è chiamata a rivestire, ma anche un apprezzamento per la dedizione con la quale, quotidianamente, uomini e donne in divisa svolgono le proprie attività”.

“Un plauso, contestuale – conclude il Segretario – va agli operatori del IV Reparto Mobile di Napoli e della Sottosezione Autostradale Napoli Nord che a seguito di un blocco autostradale messo in atto ieri da manifestanti all’altezza di Caserta Nord, impavidi e senza tregua, hanno saputo gestire la straordinaria esigenza di ordine pubblico creatasi, atteso che in questo momento le proteste sono fomentate da circostanze peculiari per nostra Nazione”.

loading...