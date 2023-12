Polizia di Stato – “Più libri, più liberi”, giornata dedicata al fumetto con due ospiti d’eccezione

Condividi

Ieri allo stand L31 della Polizia di Stato alla fiera “Più libri, più liberi”, giornata dedicata al fumetto con due ospiti d’eccezione: i due autori de Il Commissario Mascherpa; Luca Scornaienchi, direttore artistico del museo del fumetto di Cosenza e sceneggiatore della graphic novel, e Daniele Bigliardo storico illustratore di Dylan Dog, che traduce magistralmente in immagini i testi delle storie.

Oltre al classico “firmacopie” presso lo stand da parte dei due artisti, Daniele Bigliardo si esibirà in un live drawing, disegnando dal vivo alcune tavole del commissario di Diamante e della sua squadra di collaboratori. Tavole che, al di là del pregio artistico, hanno il grande merito di “raccontare” realisticamente l’impegno quotidiano contro la ‘Ndrangheta di poliziotte e poliziotti.

Allo stand, oltre alla promozione di Fuoco di Natale saranno consultabili e acquistabili, a uno speciale prezzo fiera, anche i cinque precedenti albi La rosa d’argento, Mare nero, Banditi, Onorata Sanità, Il ritorno dello scorpione, e l’edizione speciale in lingua inglese, Big Game, realizzato insieme a Interpol.

Saranno inoltre disponibili anche i libri istituzionali Polizia e Motori, Cani&Eroi, Un poliziotto di nome Lele e La riforma dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

I ricavati delle vendite saranno come sempre devoluti al Piano di assistenza Marco Valerio, per il sostegno alle famiglie dei poliziotti con figli affetti da gravi patologie croniche.

Come ogni giorno ci saranno anche gli esperti della polizia scientifica, della polizia postale e delle comunicazioni e della polizia stradale che saranno a disposizione per rispondere ai quesiti dei più curiosi e a far conoscere la loro attività. Ospite anche Fester un poliziotto “a quattro zampe” con la sua conduttrice.