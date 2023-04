Polizia di Stato e The Circle Italia insieme contro la violenza contro le donne

Condividi

CERCHI ANTI VIOLENZA è il progetto dedicato a formare, sensibilizzare, informare, condividere una cultura diversa, contro la violenza, a favore delle donne, per avere informazioni e strumenti corretti, perché ciascuno possa fare la propria parte.

Arriva alla firma il protocollo d’intesa intitolato Cerchi Anti Violenza, realizzato grazie alla collaborazione tra la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e The Circle Italia Onlus. Un progetto composito e destinato a diverse fasce di pubblico, con appuntamenti di formazione per operatori del settore impegnati sul campo, momenti di sensibilizzazione per studenti delle scuole superiori, punti informativi destinati ai cittadini.

Bologna e Napoli le due città in cui si attua un percorso, dall’autunno 2023, che The Circle e Polizia di Stato si impegnano a rendere più grande, anche attraverso una campagna di sensibilizzazione volta ad implementare la prevenzione della violenza contro le donne, diffondendo un nuovo modo di pensare e agire sempre più informato, sensibile e attento.

La violenza contro le donne va combattuta con informazioni corrette e i giusti strumenti, come l’Ammonimento del Questore e il Protocollo ZEUS, due mezzi che, operando sinergicamente, si sono rivelati estremamente efficaci nell’interrompere il c.d. «ciclo della violenza», prevenendo le recidive e salvando vite umane: negli ultimi due anni, in nessun caso l’autore di femminicidio era stato precedentemente destinatario dell’ammonimento del Questore. Questo l’impegno della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, che ha esteso questo schema operativo – inizialmente sviluppato a Milano – a tutto il territorio nazionale.

Attraverso la collaborazione con The Circle Italia Onlus, resa possibile grazie alla donazione ricevuta da Elodie e M¥SS KETA come vincitrici della seconda stagione di Celebrity Hunted, il programma Original Italiano disponibile su Prime Video prodotto da Endemol Shine Italy, le azioni potranno essere ulteriormente implementate.

The Circle, il network di donne nato in Italia nel 2010 e che si impegna a favore di donne che vivono in difficoltà, ha proposto alla Polizia di Stato il progetto Cerchi Anti Violenza e ha lavorato, in stretta collaborazione con la Direzione Centrale Anticrimine, perché si arrivasse ad attuare iniziative verso un numero il più grande e composito possibile di persone. Una serie di appuntamenti che, nel corso di un anno, si attuano in due città di Italia (Bologna e Napoli) e che Polizia di Stato e The Circle Italia vogliono far crescere come punti di incontro e condivisione dedicati a:

– formare: tramite appuntamenti destinati a operatori che affrontano e combattono, dal punto di vista professionale, la violenza

– sensibilizzare: con incontri presso scuole superiori

– informare: con presidi nelle piazze e distribuzione di materiale informativo

– amplificare: con appuntamenti dedicati a socie e ad amiche e amici del cerchio

– condividere: con un’azione di comunicazione

“Scopo di questo protocollo è soprattutto sensibilizzare sull’esistenza di strumenti e istituti idonei a garantire la difesa della donne. Informare l’opinione pubblica e, altresì, formare gli addetti ai lavori per ottimizzare l’efficacia dell’azione di prevenzione contro la violenza di genere. L’impegno della Polizia di Stato e di The Circle Italia Onlus è massimo e consentirà di progredire sulla strada, ormai imboccata, che conduce non solo al contenimento, bensì anche all’eradicazione del triste fenomeno della violenza contro le donne” afferma il Francesco Messina, Prefetto, Direttore Centrale Anticrimine della Polizia di Stato.

“Perché nessuna vittima si senta sola. Perché ciascuno possa fare la propria parte. Combattere la violenza, parlare di violenza, diffondere una cultura diversa, fare la nostra parte. Con questo spirito e con senso di responsabilità hanno lavorato le donne di The Circle Italia arrivando a definire la collaborazione con Polizia di Stato, una collaborazione che ci riempie di orgoglio” ha detto Adelaide Corbetta, Presidente The Circle Italia Onlus

CERCHI ANTI VIOLENZA

creare cerchi per parlare di antiviolenza e violenza creare cerchi per coinvolgere persone diverse creare cerchi che si incontrano creare cerchi che si allargano creare cerchi per una cultura dell’incontro, dello scambio, della legalità, della solidarietà.

The Circle dalla nascita è al fianco di associazioni che lavorano sul campo realizzando raccolte fondi e campagne di sensibilizzazione, per questo nuovo progetto l’associazione ha immaginato una collaborazione istituzionale, con Polizia di Stato, che possa formare e informare.

THE CIRCLE ITALIA ONLUS

Indignatevi commuovetevi e siate parte del cambiamento. Annie Lennox, founder The Circle

Nato in Inghilterra nel 2008, grazie ad Annie Lennox, The Circle è attivo in Italia dal 2010. Crede nei diritti e che l’affermazione dei diritti porti benessere, si impegna perché valori come uguaglianza, istruzione e merito siano riconosciuti, è consapevole che aiutare una donna significa aiutare tante persone. Il lavoro delle donne di The Circle è volontario e reso a titolo gratuito, oltre a questo The Circle non trattiene ricavi ma realizza progetti i cui proventi, quanto più possibile, arrivino direttamente alle Onlus impegnate sul campo verificandone la serietà e le prospettive di sostenibilità. Dal 2010 The Circle Italia ha raccolto e donato più di un milione di euro grazie a raccolte fondi, informato e coinvolto attraverso diverse campagne di sensibilizzazione e, nel 2020 è stato istituito Nellie Award Italia, il premio dedicato alle donne e al merito. www.thecircleitalia.org