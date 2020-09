Video | Polizia di Stato, accordo Italia Spagna

Condividi

Firma dell’accordo operativo per la lotta alla criminalita’ organizzata, in particolare della ‘ndrangheta e per l’agevolazione della cattura dei latitanti, siglato tra le polizie dell’Italia e della Spagna.

L’accordo e’ stato sottoscritto dal capo della Polizia il prefetto Franco Gabrielli, e dal direttore generale della Polizia nazionale spagnola, Francisco Pardo Piqueras, a margine della riunione del gruppo di lavoro Europol sulle minacce criminali correlate al Covid 19.

