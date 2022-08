Politiche 2022, Sgambato rifiuta il secondo posto nella lista Pd sul collegio proporzionale Caserta-Benevento

Condividi

“Per la seconda volta, come avvenne già nel 2018, mi è stata proposta una candidatura in posizione non utile. Il Pd ha deciso di fare a meno del contributo dato negli ultimi 5 anni, perseguendo logiche diverse”.

"Ho rifiutato la candidatura al secondo posto nella lista PD, collegio proporzionale di Caserta/Benevento.

Non mi sono mai sottratta alle battaglie politiche e al senso di responsabilità di chi vive in una comunità e ne rispetta regole e obiettivi. Ma a tutto c'è un limite.

Non mi sono mai sottratta alle battaglie politiche e al senso di responsabilità di chi vive in una comunità e ne rispetta regole e obiettivi. Ma a tutto c’è un limite.

Il Partito Democratico ha votato nell’ultima direzione i criteri per la composizione delle liste: radicamento territoriale, no paracadutati dall’alto, no pluricandidature, vero rispetto della parità di genere, valorizzazione del merito e delle competenze.

Quanto al criterio della territorialità, io sono stata sostenuta da decine di sindaci e amministratori del territorio, le cui problematiche ho sempre rappresentato con coraggio e passione.

Quanto al merito e alle competenze, sia in Parlamento prima, che, durante il Covid poi in segreteria nazionale, ho sempre dato il massimo contributo, per la scuola e l’istruzione, ascoltando con rispetto e serietà i problemi di migliaia di docenti, dirigenti, alunni, personale ATA, contribuendo alla comprensione e spesso alla positiva soluzione degli stessi.

Le donne sono state mortificate e, in alcuni casi, addirittura inserite più volte, per far scattare gli uomini!

Nel partito, ho sempre avuto rispetto dei ruoli e delle scelte, anche nei momenti difficili e quando non le condividevo, sempre anteponendo gli interessi collettivi alle mie personali considerazioni.

Ma a tutto c’è un limite, dato dal rispetto della dignità, non solo mia, ma di un territorio che avrebbe dovuto essere più fortemente rappresentato.

Il Pd ha deciso di fare a meno di questo contributo, perseguendo logiche diverse. Pertanto, con amarezza, ma senza rancore, non posso che prenderne atto ed agire di conseguenza”.

Lo dichiara Camilla Sgambato, componente della direzione nazionale del Pd e già responsabile nazionale Scuola del partito.