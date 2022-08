Politiche 2022, Piscitelli (FdI): “Continuerò con forza e sincerità ad ascoltare le Vostre istanze, ad essere dentro i territori, vicino alle battaglie che insieme stiamo conducendo”

Condividi

Il consigliere regionale Alfonso Piscitelli (FdI) ha dichiarato, in merito alle candidature per le politiche 2022, quanto segue:

“Cari amici,

consegnate appena adesso le liste per le Elezioni Politiche 2022, devo esprimere con Voi qualche considerazione.

Anzitutto il mio più grande in bocca al lupo a tutti i candidati casertani e campani, per una vittoria strepitosa che porti Fratelli d’Italia in vetta ai partiti nazionali: un percorso di crescita inarrestabile che ha coinvolto italiani di ogni età, finalmente riconoscentisi in una politica reale, fatta di cose concrete e vicino ai bisogni della gente. Gli impegni che la nostra leader Giorgia Meloni sta assumendo in campagna elettorale saranno i nostri impegni per gli anni a venire, nelle sedi in cui esprimeremo la nostra proposta politica, dai Comuni alle Province alle Regioni, al Parlamento Italiano ed Europeo.

Molti di voi hanno caldeggiato una mia candidatura in questa tornata elettorale, avendo appreso di una disponibilità che, come disciplina di partito, avevo dato un mese fa. Le valutazioni di opportunità, le scelte di equilibrio di genere, la necessità di continuare a garantire una opposizione in Regione Campania forte e chiara come quella che sto esercitando in questi anni, hanno scandito la decisione nazionale che io continuassi ad esprimere la voce di Fratelli d’Italia in qualità di Consigliere Regionale.

Continuerò con forza e sincerità ad ascoltare le Vostre istanze, ad essere dentro i territori, vicino alle battaglie che insieme stiamo conducendo, da una sanità a misura dei fragili alla tutela del settore bufalino, da una scuola più sicura ad attività sportive sane e diffuse, dalla tutela dell’ambiente alle misure di sostegno alle famiglie, senza arretrare nemmeno di un millimetro, più forte con la forza che Voi mi date e il Partito mi assicura, senza mai tacere difronte alle ingiustizie e alle disuguaglianze.

Mi impegnerò con determinazione dunque nella campagna elettorale e chiedo a tutti Voi di fare altrettanto per siglare con il Nostro voto il consenso a Fratelli d’Italia alla Camera e al Senato.

Sono e resto con Voi, tutti insieme proiettati verso un nuovo Governo che abbia come perno il simbolo di Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni come suo Presidente.”