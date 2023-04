Politica italiana: il dissenso avanza

Condividi

Le elezioni friulane hanno confermato il Governatore Fedigra che anche dai social ringrazia: “Grazie alla mia terra, grazie alla mia gente.

Farò di tutto per essere all’altezza della vostra fiducia.”

Ma ci sono altri conti da fare, una rivelazione inaspettata… la candidata di Insieme Liberi, Giorgia Tripoli: “E’ un grande risultato. Il nostro voto non è solo no vax”. E’ arrivato anche dal bacino dell’astensionismo e da altri partiti”.

Cosa sta succedendo in questo momento politico così “frizzante”?

“Insieme Liberi (la lista nata dall’intesa del Popolo della Famiglia con Italexit, Movimento 3V e altre realtà del dissenso) porta la sua candidata presidente Giorgia Tripoli al 4.7%, quasi doppiando Alessandro Maran candidato di Calenda-Renzi (lista Azione con Italia Viva, +Europa e altri) fermo al 2.7% e anche il M5S che si deve accontentare del 2.5%. Il risultato di Insieme Liberi è ancora più rilevante perché mancante della circoscrizione di Tolmezzo dove la lista non è stata accolta per aver mancato per poche firme il quorum. La proposta unitaria del Popolo della Famiglia alle altre liste è stata la stessa di quella offerta alla vigilia delle elezioni politiche. Stavolta è stata raccolta e ha portato al successo, l’estate scorsa è stata rifiutata e alle politiche è stato un disastro. Credo che la lezione da cogliere sia ovvia. Alle regionali del Friuli Venezia Giulia si è visto qual è il vero terzo polo dei cittadini e delle famiglie. Renzi, Conte e Calenda hanno avuto mille volte il nostro spazio in tv, portano a casa la metà dei voti. Anche sui media ora è necessario un riequilibrio degli spazi, con più rispetto per chi con evidenza rappresenta una porzione significativa del popolo italiano non residente ai Parioli. Per le elezioni europee del 2024 la nostra proposta unitaria alle liste del dissenso consideratela tutti già inviata.”

Mario Adinolfi, giornalista e scrittore, già parlamentare della Repubblica

Sicuramente c’è qualcosa su cui riflettere, soprattutto per ciò che riguarda il famigerato Terzo Polo che vanta di essere la vera novità…