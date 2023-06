Poli per l’infanzia, Zannini e Santangelo annunciano 4 milioni di finanziamento per 2 strutture che sorgeranno a Santa Maria C.V. e Maddaloni

Condividi

“Grazie al Governatore De Luca e all’assessora all’Edilizia Scolastica Fortini per l’attenzione alla nostra provincia, ancora una volta al centro dell’azione amministrativa della Regione Campania”.

Finanziati ulteriori n.2 poli per l’infanzia in provincia di Caserta, sorgeranno nelle città di Santa Maria Capua Vetere e Maddaloni.

Ad annunciarlo i consiglieri regionali Giovanni Zannini (De Luca Presidente) e Vincenzo Santangelo (Italia Viva) che, in questi mesi, avevano perorato la causa delle due strutture in favore del mondo dell’infanzia.

La Regione Campania ha stanziato altri 4 milioni di euro per la costruzione dei Poli di Santa Maria C.V. e di Maddaloni, i cui sindaci Antonio Mirra e Andrea De Filippo avevano in più occasioni sollecitato lo scorrimento della graduatoria da parte dell’assessorato regionale all’Edilizia Scolastica e segnalato ai consiglieri Zannini e Santangelo la necessità di vedere approvati e finanziati entrambi i progetti riguardanti le rispettive città.

“Ringraziamo il Governatore Vincenzo De Luca e l’assessora all’Istruzione Lucia Fortini per l’attenzione alla nostra provincia, ancora una volta posta al centro dell’azione amministrativa della Regione Campania. Saranno certamente contenti gli amici sindaci di Santa Maria C.V., Antonio Mirra, e di Maddaloni, Andrea De Filippo che hanno lavorato a questi due importanti progetti, entrambi finanziati per 2 milioni di euro per una somma complessiva di 4 milioni di euro. La realizzazione dei 2 Poli per l’Infanzia a Santa Maria Capua Vetere e a Maddaloni farà il paio con l’altro Polo per l’infanzia, finanziato in precedenza sempre dalla regione Campania in favore del Comune di Santa Maria a Vico grazie all’intraprendenza del sindaco Andrea Pirozzi e del vice sindaco Veronica Biondo”, dichiarano Zannini e Santangelo.