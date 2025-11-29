Polemiche in Milan-Lazio, Allegri: “Espulsione? Non l’ho offeso”. E Sarri non parla

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Le polemiche di Milan-Lazio non si concludono al triplice fischio. Il big match di oggi, sabato 29 novembre, si è concluso 1-0 per i rossoneri, che hanno vinto grazie al gol di Leao, con i biancocelesti che hanno protestato per una decisione di Collu che ha mandato su tutte le furie Maurizio Sarri. Dopo un tocco con il gomito di Pavlovic in area milanista, l’arbitro è stato richiamato al monitor dal Var ma ha deciso di non concedere il calcio di rigore punendo un fallo precedente sul difensore serbo.

Una decisione che ha mandato su tutte le furie Maurizio Sarri, tanto che il tecnico della Lazio ha deciso di non parlare in conferenza stampa dopo la partita. Non si è sottratto ai microfoni del post partita invece Massimiliano Allegri, espulso da Collu nel parapiglia finale: “Negli ultimi minuti c’è stata un po’ di confusione e non era facile nemmeno per l’arbitro prendere quella decisione”, ha detto l’allenatore rossonero ai microfoni di SkySport.

Poi sulla sua espulsione: “Cosa ho detto all’arbitro? Collu c’era anche alla prima giornata contro la Cremonese. Quindi gli ho detto ‘tutte le volte che ci sei tu esce fuori qualche casino’. Nella confusione penso fosse normale prendesse quella decisione, ma non l’ho offeso assolutamente”.

