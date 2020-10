Poggioreale: Sanzionati 11 parcheggiatori abusivi

Condividi

Lo scorso fine settimana gli agenti del Commissariato Poggioreale e della Polizia Locale, con il supporto delle Unità Cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio teso al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi nella zona del mercato rionale Caramanico e nei pressi del cimitero di Poggioreale.

Nel corso dell’attività sono state identificate 180 persone, di cui 119 con precedenti di polizia, e controllate 64 autovetture e 35 motoveicoli di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo poiché sprovvisto di copertura assicurativa; sono state contestate 11 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, guida di veicolo già sottoposto a provvedimento amministrativo e per guida senza l’utilizzo delle cinture di sicurezza, elevando sanzioni per un totale di oltre 7000 euro.

Inoltre, i poliziotti hanno sorpreso 11 persone, tutti napoletani con precedenti di polizia, che stavano svolgendo l’illecita attività di parcheggiatore abusivo e li hanno sanzionati ai sensi dell’art.7 co.15bis del Codice della Strada.

Infine, sono state controllate 49 persone sottoposte agli arresti domiciliari.

