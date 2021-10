Poggioreale: conferenza stampa domani 27 ottobre (ore 11) Segretario Generale S.PP. Aldo Di Giacomo

Condividi

Per denunciare la gravissima situazione di emergenza che si registra nel “peggior carcere d’Europa” – Poggioreale Napoli – il segretario generale del Sindacato Polizia Penitenziaria S.PP. Aldo Di Giacomo domani mercoledì 27 ottobre, alle ore 11:00, incontrerà i giornalisti e gli operatori dell’informazione davanti l’ingresso dell’istituto di Poggioreale.

“Mentre nel carcere napoletano, da sempre simbolo più negativo del sistema penitenziario italiano, la tensione cresce anche per effetto dei circa 105 ingressi alla settimana e si è intensificata nelle ultime settimane aggravando le condizioni di lavoro del personale penitenziario – afferma Di Giacomo – ascoltiamo proposte del Ministro Cartabia sulle cosiddette pene alternative che richiedono più di qualche riflessione e valutazione. È quello che faremo domani con i giornalisti non limitandoci, come è nel nostro agire, alla sola denuncia”.

