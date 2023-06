Poggiomarino | Sfilata Moda Inclusiva all’Imperial Garden presentata da Ralph Stringile

Condividi

(Scritto da Antonio Castaldo)

A Poggiomarino, lo scorso 12 giugno 2023, si è tenuta con grande successo la sfilata di “Moda Inclusiva”, presso l’Imperial Garden, IV Edizione “L’altra faccia della moda impossible nothing” e del progetto “Diritto all’eleganza” Edizione 2022/2023. Sfilata di moda inclusiva riservata ai portatori di handicap organizzata con impegno, passione e professionalità dalla U.I.L.D.M. (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) Francesco Prisco O.D.V. (Organizzazione di Volontariato) sezione di Ottaviano. Hanno collaborato gli istituti scolastici del vicino territorio L’ISIS “De Medici” di Ottaviano sezione Moda e L’IS “Caravaggio” di San Gennaro Vesuviano sez. Moda. Subito dopo i saluti di benvenuto e ringraziamenti da parte degli organizzatori, Maria Maddalena Prisco, Presidente della U.I.LDM. di Ottaviano e del vice Giosuè Di Casola. Evento molto impegnativo per l’instancabile presentatore, Ralph Stringile, che brillantemente ha svolto il suo compito nella gestione dei numerosi studenti partecipanti. Per l’ISIS “De Medici” di Ottaviano hanno sfilato Mariangela Esposito e Giulia Vangone invece per l’IS “Caravaggio” di San Gennaro Vesuviano, Gaia Figliuzzi e Mariangela Esposito. A seguire per la moda, “Impossible Nothing” De Medici di Ottaviano “Le Bellezze in Passerella”. La sfilata casual degli uomini “Hombre” con Domenico Gifuni, Angelo Nappi, Francesco Nunziata, Michele Ardolino, Ivan Carillo, Matteo Fabbrocile, Giosue’ di Casola, Cristian Giugliano e Bruno De Luca. Per finire con la passerella “Sposa” degli alunni degli Istituti di Ottaviano e di San Gennaro Vesuviano già citati. A conclusione Mariangela Esposito ha ringraziato facendo emozionare il numeroso pubblico presente. Guest Star dell’evento è stata la bravissima cantante Nancy Coppola, reduce da trasmissioni Rai e Mediaset, la quale ha mandato in estasi tutto il pubblico presente con le sue canzoni di successo. Hanno collaborato: La sartoria dei capelli di Ferdinando De Luca Hair Stile Uomo, il visagista Gianni Avino Narciso, i parrucchieri di Luigia Annunziata Hair Stile Donna, Mek Part Ut di Mara di Monna ed il fotoreporter della serata Luigi Nappi.