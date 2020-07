Condividi

Poggiomarino – È Giuseppe Annunziata il candidato sindaco a Poggiomarino del Pd, del centrosinistra e di una larga fetta di società civile, pronta a candidarsi nelle liste a suo sostegno. 42 anni, avvocato ed assistente universitario, Annunziata è stato già vicesindaco a Poggiomarino, dal 2011 al 2014.

“Ho accettato l’invito a candidarmi che mi è arrivato da tutte le forze del centrosinistra presenti in città (Pd, Sinistra italiana, articolo 1, Italia Viva, Partito Socialista Italiano, Più Europa) perché ritengo che insieme possiamo avviare un percorso di progresso costante e sostenibile, dando una prospettiva ai cittadini, aiutandoli a vivere meglio. Viviamo un periodo difficile: per uscire dalla crisi servono scelte coraggiose, senso di responsabilità, concretezza”, spiega Annunziata. Aperto il comitato elettorale in piazza Marconi, Annunziata è al lavoro per la composizione delle liste e suo sostegno e del programma: “Sto avendo positive interlocuzioni col mondo della società civile, delle associazioni e delle professioni. Insieme, diamo inizio ad una nuova primavera: con entusiasmo, senza alcun timore, con tanta passione”.