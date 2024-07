Poesis – Vietri sul Mare, ultimo mese per partecipare al concorso di poesia

1 minuto di lettura

Poesia e giovani in Costa d’Amalfi. Siamo entrati nell’ultimo mese utile per inviare la propria partecipazione alla decima edizione di “Poesis – Vietri sul Mare”, concorso di poesia per studenti di istituti superiori bandito dall’associazione culturale La Congrega Letteraria con il patrocinio del Comune di Vietri sul Mare, il Comitato Provinciale UNPLI Salerno APS, e la collaborazione della Pro Loco di Vietri sul Mare e l’associazione Vivere Vietri Sul Mare.

Possono partecipare tutti i ragazzi e le ragazze regolarmente iscritti fino al 2024 a un istituto di istruzione superiore italiano o straniero, e inviando fino a due elaborati poetici a tema libero e lunghezza libera. La partecipazione è gratuita, né alcun contributo è richiesto ai partecipanti durante o dopo lo svolgimento del concorso.

Come da bando, “il premio si prefigge di rinsaldare il dialogo poetico dei e tra i giovani, perché parlino per loro stessi e per tutti, e con una voce che sappia libera e rivoluzionaria sollevarsi sulla raucedine dei nostri tempi: perché scrivere poesie oggi sia evento radicale e atto di resistenza e consapevolezza”.

Termine ultimo per l’invio degli elaborati è il 31 luglio 2024, data in cui si insedierà la giuria, composta da docenti ed esperti e presieduta dal drammaturgo, poeta, attore e regista teatrale Mimmo Borrelli; essa vaglierà i testi pervenuti per stilare una rosa di finalisti che si contenderanno l’alloro vietrese alla cerimonia di premiazione prevista per novembre 2024. I premi sono di natura economica, ceramica, libraria, e in attestati, raccolti e creati grazie al contributo di patrocinatori e sponsorizzatori.

Al sito internet https://lacongregaletteraria.altervista.org/poesis-vietri-sul-mare/ o scrivendo un messaggio di posta elettronica all’indirizzo [email protected] è possibile richiedere il bando e/o altre informazioni; è inoltre disponibile la Segreteria organizzativa: 327 2176649, Mariangela Stanzione (Sab: 12:00 – 20:00); 347 9074117 Alfonso Mauro (Dom: 12:00 – 20:00).

Tutti i partecipanti che ne facciano richiesta possono ricevere un attestato di partecipazione valido al conseguimento dei crediti formativi scolastici. Al sito internet dell’associazione La Congrega Letteraria è inoltre possibile leggere i testi vincitori delle edizioni passate.

