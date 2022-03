Pnrr, Zannini: La Regione Campania finanzia 8 ospedali di comunità in Terra di lavoro

Condividi

“I fondi saranno destinate alle strutture sanitarie di Caserta, Marcianise, Mondragone, Piedimonte Matese, Roccaromana, San Felice a Cancello, San Marcellino e Santa Maria C.V.”

“Il finanziamento di 8 progetti per la realizzazione di altrettanti ospedali di comunità rappresenta un ulteriore passo in avanti ed una grande opportunità per la sanità provinciale di Terra di Lavoro”.

A dichiararlo è Giovanni Zannini, presidente della VII Commissione Ambiente, Energia e Protezione Civile del Consiglio regionale della Campania.

“Sono stati approvati, infatti, i finanziamenti per la realizzazione di ospedali di comunità in 8 Comuni della Provincia di Caserta, per un totale di € 21.629.571,97, fra i quali Caserta, Marcianise, Mondragone, Piedimonte Matese, Roccaromana, San Felice a Cancello, San Marcellino e Santa Maria Capua Vetere.

Il piano rappresenta un’occasione per dotare il territorio di presidi sanitari capillari e funzionali, in grado di garantire comodamente le necessarie cure ai pazienti della Provincia di Caserta”, spiega Zannini (De Luca Presidente).