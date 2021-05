Pnrr, Dipartimento di Scienze Politiche e Confindustria Caserta lavorano ad un protocollo di intesa per l’interazione e la formazione su turismo, ambiente e trasporti.

Condividi

Incontro tra il Direttore D’Ippolito ed il Presidente Schiavone per una sinergia istituzionale a beneficio di studenti e imprenditori operanti in Terra di Lavoro

Nella tarda mattinata di oggi, presso la sede istituzionale del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi dela Campania “Luigi Vanvitelli” di Caserta, il Direttore Francesco Eriberto D’Ippolito ha ricevuto la visita del neo Presidente di Confindustria Caserta, Beniamino Schiavone, nell’ambito del ciclo di incontri con gli attori istituzionali del territorio inaugurato di recente dal nuovo management del dipartimento.

Al centro dell’incontro, molto proficuo e ricco di idee in vista del prossimo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, una possibile sinergia istituzionale, con le diverse opportunità di interazione, tra il Dipartimento di Scienze Politiche e Confindustria Caserta in tema di formazione, valorizzazione delle competenze e messa a disposizione di know-how utili al potenziamento delle attività universitarie ma anche necessarie per la crescita delle diverse realtà imprenditoriali operanti in provincia di Caserta.

Turismo, ambiente e trasporti sono i diversi settori sui quali sarà focalizzata l’attenzione di un prossimo protocollo d’intesa istituzionale, da sottoscrivere tra Dipartimento di Scienze Politiche e Unione Industriali di Terra di Lavoro, per favorire attraverso anche percorsi formativi e supporti scientifici, in uno alla riqualificazione della pubblica amministrazione che già vede il dipartimento della UniCampania impegnato in prima linea, una gestione più green del territorio e delle sue attività imprenditoriali, uno sviluppo concreto ed ecosostenibile del turismo ed una programmazione efficiente e ecocompatibile della logistica.

“Il nostro dipartimento di Scienze Politiche guarda con attenzione al territorio e alle sue realtà istituzionali più importanti perché riteniamo sia indispensabile mettere al servizio di tutti le nostre competenze, con un apporto scientifico alle problematiche della provincia di Caserta ed un supporto concreto agli attori che sono chiamati alla risoluzione delle stesse.

Il mondo degli imprenditori, e qui ringrazio il Presidente Beniamino Schiavone per la gradita e cortese visita odierna, così come la pubblica amministrazione, avranno un ruolo strategico nella attuazione del PNRR e Terra di Lavoro, nel suo insieme, non potrà farsi trovare impreparata nè farsi sfuggire una opportunità così importante e vitale per il futuro delle giovani generazioni, ecco perché il nostro Dipartimento è pronto a fare la sua parte con le sue attività in favore degli studenti e del territorio”, dichiara il Direttore D’Ippolito.

