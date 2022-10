PNRR: 178 milioni di euro per le scuole di Napoli e dei Comuni dell’area metropolitana. Il sindaco metropolitano Manfredi: “Il più grande investimento mai realizzato per le scuole napoletane”

Condividi

Il Sindaco Metropolitano, Gaetano Manfredi, ha illustrato stamane presso la Sala Cirillo di Piazza Matteotti, nel corso di una conferenza stampa, gli Accordi quadro per l’affidamento di lavori di nuova costruzione, ampliamento, adeguamento e ristrutturazione degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di competenza della Città Metropolitana di Napoli, per un importo complessivo di 170 milioni di euro “finanziati dall’Unione Europea- Next Generation EU”.

La procedura di affidamento degli Accordi quadro è suddivisa in 20 (venti) lotti indipendenti per ognuno dei quali sarà concluso un Accordo quadro con un unico operatore economico di durata triennale. Gli interventi indicati nei lotti/accordi quadro sono tutti finanziati o in fase di valutazione nell’ambito del PNRR.

In particolare sono previsti 32 progetti finanziati con risorse nazionali MIUR e in parte cofinanziati dalla Città Metropolitana di Napoli e rientranti tra i cosiddetti “progetti in essere” del PNRR; 4 sono i progetti dichiarati ammissibili a finanziamento con decreti dirigenziali della Regione Campania; 4 i progetti di cui al Decreto Direttoriale n. 45 /2022 del Ministero dell’Istruzione ammessi e/o inseriti in graduatoria nel piano di interventi di messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, finanziati dall’Unione europea – Next Generation EU nell’ambito del PNRR.

Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Manfredi che ha ricordato come questo rappresenti “il maggiore investimento per la scuola nella storia dell’area metropolitana di Napoli e che consentirà di avere in tempi estremamente ristretti, come prevedono gli impegni per il Next Generation EU, finalmente scuole sicure, adeguate e funzionali su tutto il territorio della Città Metropolitana di Napoli”.

Sono intervenuti alla conferenza stampa il Vice Sindaco Metropolitano, Giuseppe Cirillo, il Consigliere Metropolitano Delegato all’Edilizia Scolastica, Salvatore Cioffi, e la Consigliera Delegata alla Programmazione Scolastica, Ilaria Abagnale.