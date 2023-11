PNNR, energia, pacchetto sicurezza, Codice Rosso. Intervista con il sen. Manfredi Potenti, Lega

Condividi

Le ultime notizie politiche fanno sperare in uno sviluppo concreto per il Paese. Ma oltre alle buone è arrivata, giorni fa, la più terribile delle notizie: l’ennesimo femminicidio.

Argomenti vari, dunque, quelli affrontati con IL Personaggio di oggi, il Sen. Manfredi Potenti – Lega.

Via libera alla Commissione UE sulla revisione del PNNR: 21 miliardi per l’Italia. Un grande passo del Governo.

“Sì, un grande passo perché c’era chi sosteneva che una rimodulazione del Pnrr sarebbe stata impossibile invece la Commissione Ue ha riconosciuto le ragioni del Governo italiano. I “gufi” della sinistra sono stati smentiti. Mi fa piacere sottolineare che le risorse derivanti dalla revisione sono destinate ad investimenti per le imprese, per le famiglie, per i giovani e per le infrastrutture. Questo Governo sa individuare quelle che sono le vere priorità per la crescita del nostro Paese.”

In un incontro con la Coldiretti, il ministro Salvini ha parlato di energia nucleare e neutralità tecnologica. Perché sono così importanti per l’innovazione e lo sviluppo?

“Chiudere la porta al nucleare oggi significa rimettere le lancette dell’orologio all’indietro. Non possiamo dire di ‘no’ al nucleare di quarta generazione, sicuro e sostenibile, mentre tutto il mondo dice ‘sì’. Sono importanti perché ci consentono di essere davvero indipendenti e liberi dal punto di vista energetico, oltre ad inquinare meno e a rendere meno leggere le tasche dei contribuenti: infatti, non dimentichiamo che grazie al nucleare le bollette sarebbero meno salate. Ci sono 440 reattori nucleari nel mondo, 56 solo nella vicina Francia e persino l’Ue ne parla in termini di energia green: perché continuare a perdere questo treno dell’innovazione?”

Pacchetto sicurezza. Con l’adozione di nuovi provvedimenti, il Governo cerca di contrastare la delinquenza. Una sua considerazione, prendendo in esame anche l’ultimo, terribile femminicidio.

“In due legislature, mi onoro di aver votato la legge sul codice rosso e quella sul cosiddetto codice rosso rafforzato. La scorsa settimana, all’unanimità, il Senato ha dato il via libera al disegno di legge del Governo contro la violenza alle donne. Le nuove misure sono importanti perché introducono tempi certi nei processi, facilitano gli ammonimenti dei questori e aumentano le pene per chi viola il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Sulla sicurezza in generale mi piace ricordare il recente potenziamento dell’operazione “Strade sicure” grazie all’impegno del sottosegretario Nicola Molteni e che, ad esempio, nel caso della “mia” provincia di Livorno significa quindici militari in più che si aggiungono alla recente assegnazione presso la questura di Livorno di altre dieci unità di personale. Questo è un Governo che ha a cuore la sicurezza dei cittadini: stiamo mantenendo quanto abbiamo promesso in campagna elettorale.”

Ringrazio il sen. Manfredi Potenti per la piacevole conversazione.