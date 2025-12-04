2 minuto di lettura

Roma, 4 dicembre – Lo stand di Poliziamoderna, la rivista ufficiale della Polizia di Stato, è presente alla prima giornata di “Più Libri Più Liberi”, il Salone Nazionale della Piccola e Media Editoria, che si è aperto oggi al Centro Congressi La Nuvola di Roma.

Lo spazio espositivo ha accolto numerosi visitatori interessati alle attività istituzionali e alle iniziative editoriali promosse dalla Polizia di Stato per sensibilizzare il pubblico su temi di legalità e sicurezza.

La giornata inaugurale è stata caratterizzata da un programma fitto di incontri, in mattinata si è svolto un focus sulla violenza di genere con Maurizia Quattrone, Vice Questore dell’Ufficio comunicazione istituzionale della Polizia che ha dialogato con la signora Filomena, simbolo delle vittime di violenza.

A seguire i poliziotti del Servizio centrale anticrimine della Polizia di Stato hanno presentato il progetto “Questo non è amore”, la campagna della Polizia di Stato che ha l’intento di far conoscere gli strumenti per uscire dalla spirale di violenza e soprusi.

A far visita lo stand di Poliziamoderna il fotografo Benedusi, uno dei fotografi del Calendario 2026 della Polizia di Stato e Beppe Convertini.

Nel pomeriggio spazio alla narrativa con il giornalista d’inchiesta Daniele Piervincenzi per la presentazione del volume speciale “Caccia Grossa” della serie “Il Commissario Mascherpa” e il volume “Un passato amaro”, ottavo titolo della graphic novel curata da Poliziamoderna, sceneggiata da Luca Scornaienchi (direttore del Museo del Fumetto di Cosenza) e disegnata da Daniele Bigliardo, storica matita di Dylan Dog.

Il calendario degli eventi prosegue anche nella giornata di domani dove nello stand della polizia si potrà incontrare il cane Rex, mascotte del Commissariato Porta Maggiore di Roma con dei suoi colleghi operativi e con uno dei poliziotti che lo ha salvato.

Alle ore 12:00 la Sala Luna sarà il teatro dell’evento “Essere sportivi. Codici e grammatiche dello Sport”, moderato dal giornalista Carlo Paris e che vedrà gli interventi di Enrico Lubrano – consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma –, degli atleti delle Fiamme Oro Elisa Di Francisca – schermitrice campionessa olimpica nel fioretto – Julia Anna Markowska – schermitrice paralimpica e uno dei volti del Calendario 2026 della Polizia di Stato – e di Flavio D’Ambrosi – direttore dell’Ufficio dei Gruppi Sportivi della Polizia di Stato “Fiamme Oro” –, autore del libro “Lo sport e la Costituzione italiana”, che verrà presentato nel corso dell’evento.

Nel pomeriggio di domani alle ore 14:00 presso lo stand, ci sarà l’incontro con il Direttore di Poliziamoderna, Annalisa Bucchieri che ci parlerà del libro “Un poliziotto di nome Lele” e alle ore 16:30 con l’Ufficio Storico della Polizia di Stato per la presentazione dei due volumi di “Fecero la scelta giusta”.

