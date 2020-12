Più di 200 persone colpite da una misteriosa malattia in India

Condividi

Almeno 450 persone sono state ricoverate in un ospedale con una malattia sconosciuta nella città di Eluru, nello stato indiano dell’Andhra Pradesh, nel sud dell’India, secondo quanto riportato dai media domenica. Riferisce Emer McCarthy.

Almeno una persona è morta e più di 450 altre sono state ricoverate in ospedale a causa di una misteriosa malattia scoppiata nel sud-est dell’India.

Le autorità sanitarie indiane sono in allarme, un gran numero di residenti nello stato meridionale dell’Andhra Pradesh presentano sintomi di nausea e convulsioni.

E’ stata esclusa la contaminazione dell’acqua da COVID-19.

L’ufficiale di sorveglianza distrettuale Dolla Joshi Roy ha detto: ” almeno 455 persone sono state ricoverate in ospedale nella città di Eluru, con sintomi tra cui nausea, brividi, ansia, convulsioni e alcuni svenimenti”.

Un uomo di 45 anni che soffriva di nausea e sintomi simili all’epilessia è morto poche ore dopo essere stato ricoverato in ospedale domenica, ha riferito l’agenzia di stampa Press Trust of India.

L’ Indian Express ha citato un ufficiale medico dell’ospedale di Eluru che ha detto che “le persone che si sono ammalate, in particolare i bambini, hanno improvvisamente iniziato a vomitare dopo aver lamentato bruciore agli occhi. Alcuni di loro sono svenuti o hanno avuto attacchi di convulsioni . Abbiamo escluso la contaminazione dell’acqua o l’inquinamento atmosferico come causa dopo che i funzionari hanno visitato le aree in cui le persone si ammalavano”, ha concluso. “È una malattia misteriosa e solo l’analisi di laboratorio rivelerà di cosa si tratta”.

Tuttavia, il deputato del BJP GVL Narasimha Rao ha inviato un messaggio di testo ai giornalisti locali dicendo che gli esami del sangue preliminari, condotti dall’All India Institute of Medical Sciences (Aiims) a Delhi, avevano mostrato che la maggior parte dei campioni contenevano piombo, nichel e altri metalli pesanti .

I pazienti hanno età diverse e sono risultati negativi al COVID-19 e ad altre malattie virali.

Lo stato dell’Andhra Pradesh è tra quelli più colpiti dal COVID-19, con oltre 800.000 casi rilevati.

