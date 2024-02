Condividi

(Adnkronos) – Un'infermiera di 37 anni incinta all'ottavo mese è morta dopo essersi sentita male in casa. Il suo bimbo è stato salvato ma ora è ricoverato in prognosi riservata. Il fatto è avvenuto domenica 18 febbraio a Pistoia. "Un evento gravissimo, doloroso e improvviso", lo definisce in una nota dell'Ausl Toscana Centro. Tutte le strutture operative, territoriali e ospedaliere, sono state allertate e si sono prodigate per salvare la vita alla giovane paziente e al suo bambino. Nonostante gli interventi in emergenza e urgenza – ricostruisce l'Ausl – la giovane è deceduta" all'ospedale San Jacopo "e il suo piccolo è ricoverato in prognosi riservata al Meyer". L'azienda e i sanitari dell'ospedale San Jacopo, prosegue l'Ausl, "esprimono sentito cordoglio e vicinanza ai familiari per il decesso avvenuto nella giornata di ieri". Per la giovane mamma, informa l'Azienda Usl Toscana Centro, "sarà disposto il riscontro diagnostico per risalire alle cause del decesso". —[email protected] (Web Info)