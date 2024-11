Pistoia, al via la Città del Natale con l’albero in piazza Duomo

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Si sono accese le luci dell'Albero di Natale in piazza Duomo ed è iniziato il programma di eventi di Pistoia città del Natale, che durerà fino al 6 gennaio. In una piazza del Duomo animata con videomapping natalizie, il sindaco Alessandro Tomasi, insieme alla giunta comunale, ha dato via ai festeggiamenti accendendo il grande abete, accompagnato dal concerto "I Grilli sotto l'albero" del coro I Grilli Cantanti diretto da Lucia Innocenti Caramelli, e il concerto "È magia il Natale" di Banda Zenzero e Tempo Futuro aps. Il pomeriggio è stato animato dal concerto dei Vocal Blue Trains, dalla musica itinerante della Magicaboola Brass band, dalla parata delle Farfalle luminose su trampoli e dalla sfilata di Minnie, Paperino, Topolino e dei fantastici personaggi dei cartoons. Sono state inaugurate anche le attrazioni: la Casa di Babbo Natale nelle Sale Affrescate del Palazzo Comunale, il mercatino natalizio in piazza dello Spirito Santo, con una nuova versione del Bosco Incantato, e la pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza San Francesco. —[email protected] (Web Info)

