Piscitelli (FdI): “No a strumentalizzazioni sulla questione sicurezza a Caserta ma sinergia tra prefettura e politica sul territorio.”

Nell’incontro tra la delegazione di Fratelli d’Italia e il prefetto – ha dichiarato il consigliere regionale Alfonso Piscitelli (FdI) – la parola d’ordine è stata sinergia.

Il nostro incontro – ha aggiunto Piscitelli – è stato lontano da strumentalizzazioni di sorta su quanto accaduto in questi ultimi giorni a Caserta, che hanno scosso tutta la provincia.

Il Prefetto – ha ribadito il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Piscitelli – ha accolto con piacere la volontà di trovare una sintesi tra il ruolo della politica e quello delle forze dell’ordine sulla sicurezza di Caserta e della provincia tutta.

Le risposte – ha continuato Piscitelli – che lo Stato deve dare ai casertani si devono tramutare in un lavoro sinergico tra tutti e per farlo c’è bisogno di non esimersi dal proprio ruolo e dalle proprie responsabilità.

Anche le decisioni – ha concluso Piscitelli – del Comitato di Sicurezza possano essere supportate sotto l’aspetto politico dalla richiesta al Ministro degli Interni di un aumento di organico sia di Forze Armate che Forze di Polizia.

