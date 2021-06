Piscitelli (FdI): “Nascita gruppo consiliare a Maddaloni è la conferma dell’ottimo lavoro che Fratelli d’Italia sta facendo sul territorio.”

Condividi

La nascita del gruppo consiliare – ha dichiarato il consigliere regionale Alfonso Piscitelli (FdI) – è un primo passo a Maddaloni, ed è la conferma dell’ottimo lavoro che Fratelli d’Italia sta facendo in tutto il territorio nazionale.

Naturalmente – ha aggiunto Piscitelli – i miei auguri e ringraziamenti in questo momento vanno ai consiglieri comunali che hanno fatto sì che tutto ciò divenisse realtà, e cioè, il consigliere Aniello Amoroso che sarà anche Responsabile cittadino di Fratelli d’Italia, Gaetana Crisci che ricoprirà anche la carica di capogruppo a Maddaloni e Alessandra Vigliotti consigliere comunale e componente della Giunta Nazionale di Fratelli d’Italia.

Il lavoro da fare- ha sottolineato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Piscitelli – è tantissimo ma non ci spaventa perché in tanti ci hanno chiesto una presenza tangibile a Maddaloni perché stanchi delle tante parole dette e mai mantenute dalla solita politica delle stanze chiuse.

Come consigliere Regionale il mio compito è quello di essere invece presente in prima persona – ha continuato Piscitelli – e l’obiettivo è stato segnato, essere presenti in ogni comune della provincia di Caserta, e per farlo c’è bisogno di non esimersi dal proprio ruolo e dalle proprie responsabilità. Auguro – ha concluso Piscitelli – un buon lavoro ai consiglieri comunali e garantisco il mio pieno sostegno, con la certezza che venga fatto e di raggiungere i grandi traguardi che ci attendono.

