De Luca organizza una “marcia su Roma” per nascondere i suoi fallimenti alla guida di una regione che è sempre ultima in tutte le classifiche, dalla sanità alla qualità della vita.

Cerca così di distrarre i cittadini campani dalle difficoltà che vivono ogni giorno. Eppure i fondi già disponibili in Campania non sono stati spesi.

Lo dichiara il consigliere regionale Alfonso Piscitelli (FDI), commentando le dichiarazioni del governatore della Campania contro il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Gesti gravi le offese al Presidente del Consiglio e gli insulti alle forze dell’ordine, ai quali esprimo solidarietà, e alle istituzioni tutte, ancor più grave proprio perché provenienti dal massimo rappresentante della Regione. La Campania non è questo” ha concluso il consigliere regionale Piscitelli.