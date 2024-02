Condividi

(Adnkronos) – Un neonato è stato rapito dall'ospedale Santa Chiara di Pisa. a portarlo via, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato il padre di origine straniera. Ci sarebbe però anche la complicità della madre, una cittadina italiana. Sono in corso le ricerche da parte delle forze dell'ordine in tutta la città. Il piccolo doveva essere affidato ai servizi sociali con i quali era in programma un appuntamento. Il padre, contrario a questa decisione, avrebbe sottratto il bambino prima dell'incontro, dandosi alla fuga in bicicletta. La coppia di genitori, entrambi disoccupati, era già all'attenzione dei servizi sociali. Sulla vicenda l'Azienda ospedaliero universitaria pisana ha diffuso poco fa un comunicato: "Oggi all'ospedale Santa Chiara a Pisa un neonato è stato portato via all’improvviso e di corsa dai genitori, che si sono allontanati con lui senza l'assenso dei sanitari e senza aspettare un incontro già pianificato in reparto per la gestione delle dimissioni. Del fatto sono state avvertite le forze dell’ordine". —[email protected] (Web Info)