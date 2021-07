Pirati della strada, la denuncia di Nappi (Lega): rider travolge una donna ferma al semaforo e scappa

Condividi

“Da mesi le vie di Napoli sembrano essere diventate territorio in balìa di alcuni rider, che sprezzanti di ogni regola del codice della strada, mettono in pericolo la loro vita e quella altrui. Una donna di 40 anni, questa mattina, è stata travolta in Via Caravaggio, da un addetto alle consegne di una nota piattaforma internazionale, mentre si trovava in scooter, ferma al semaforo rosso. Il rider, sfrecciando a folle velocità, ha praticamente speronato il motoveicolo della 40enne, facendola rovinare a terra; resosi conto del danno fatto, invece di fermarsi e prestare soccorso, è scappato facendo perdere le proprie tracce. La vittima è stata accompagnata in ospedale, al momento la prognosi non è stata ancora sciolta”. Lo denuncia Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore cittadino della Lega a Napoli. “Naturalmente non va colpevolizzata l’intera categoria – la cui stragrande maggioranza è fatta di lavoratori che rispettano le regole e il codice della strada – ma, allo stesso tempo è necessario aprire un dibattito teso alla regolamentazione, perché scene come quella accaduta questa mattina, episodio di illegalità e di mancanza di rispetto per la vita umana, non si registrino più”.

