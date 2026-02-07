Pipeline & Gas Expo 2026: Savi (E.G.T. Srl), ‘nostre macchine per perforazione direzionale

0 minuto di lettura

“Siamo stati la prima azienda italiana a produrre macchine per la perforazione direzionale e, nel corso degli anni, abbiamo sviluppato numerose tecnologie, non solo dal punto di vista meccanico ma anche applicativo e di design. Oggi le nostre macchine sono controllate tramite Plc” (programmable logic controller- computer industriale che gestiscono la movimentazione di macchine e merci ndr), il che ci consente anche il controllo remoto delle operazioni. Oggi stiamo lavorando su due filoni principali: la sostenibilità legata all’obsolescenza delle macchine e l’elettrificazione”. Lo ha detto Raffaele Savi, amministratore delegato E.G.T. Srl, all’edizione 2026 di Pipeline & Gas Expo, la kermesse dedicata ai settori del midstream e delle reti distributive dell’oil & gas e di quelle idriche, oltre che del power generation, organizzata da Mediapoint & Exhibitions nei padiglioni di Piacenza Expo dal 4 al 6 febbraio.

