“Piove?”. “No, ti ho sputato…”: Swiatek e l’intervista surreale

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – "Piove?". "No, ti ho sputato…". Iga Swiatek domina la semifinale del torneo Wta di Cincinnati e si dedica all'intervista post-partita. La tennista polacca, numero 3 del tabellone, in semifinale supera la kazaka Elena Rybakina per 7-5, 6-3 in 1h38'. Dopo il successo, consueto appuntamento con il microfono in campo. Qualcosa, però, non va per il verso giusto. "Cosa pensi in vista della finale?", la domanda dell'interlocutore. "Aspetta, piove?", dice Swiatek guardandosi intorno alla ricerca di spiegazioni. In realtà c'è il sole, non si tratta di maltempo: "Ho sentito qualcosa…", aggiunge l'atleta. "No, no, probabilmente sono io che ti ho sputato mentre ti facevo una domanda", la 'rivelazione' dell'intervistatore che, tra le risate del pubblico non sembra convincere Swiatek. "E' un aereo", la seconda spiegazione dell''anchorman', che prova a chiudere il caso. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.