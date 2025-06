Pioli via dall’Arabia, ora la Fiorentina. E Ronaldo lo saluta

1 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Stefano Pioli dice addio all'Al Nassr e incassa il saluto di Cristiano Ronaldo. Il club saudita ha ufficializzato oggi, mercoledì 25 giugno, la separazione con l'ex allenatore del Milan, arrivato in Arabia soltanto lo scorso settembre. Il tecnico si prepara a tornare in Italia per allenare la Fiorentina, che dopo le dimissioni di Raffaele Palladino ha scelto Pioli per rilanciare il proprio progetto. "L'Al Nassr comunica che Stefano Pioli e il suo staff non sono più alla guida della prima squadra. Vogliamo ringraziare il signor Pioli e i suoi collaboratori per il lavoro svolto durante la scorsa stagione", è stato il comunicato pubblicato sui canali ufficiali del club saudita, con cui il tecnico italiano ha raccolto 28 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte in 44 partite tra campionato e coppe. A salutare Pioli è arrivato anche il messaggio di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, 40 anni compiuti lo scorso febbraio, ha voluto salutare il suo ormai ex allenatore con un semplice "Grazie per tutto!", pubblicato, in italiano, sul suo profilo X insieme a un emoticon con le mani giunte. Proprio Ronaldo nelle scorse settimane, nonostante numerosi rumors di mercato, ha annunciato che rimarrà all'Al Nassr: "Praticamente non cambierà nulla, resto all'Al-Nassr. Non è importante per me partecipare al Mondiale per Club, conta solo la Nazionale. Ci sono stati molti contatti comunque con le squadre che vi partecipano, ho ricevuto tanti inviti, alcuni significativi e altri no, ma non ci andrò". —[email protected] (Web Info)

