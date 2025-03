Pino Daniele, il ricordo della moglie: “Ci manchi in ogni istante”

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Fabiola Sciabbarrasi, ultima moglie di Pino Daniele, ha ricordato con un messaggio sui social il cantautore napoletano, scomparso nel 2015, che oggi avrebbe compiuto 70 anni. Per l'occasione è stato pubblicato anche un brano inedito, 'Una parte di me', dedicato al figlio Francesco, avuto dalla coppia. "Occhi negli occhi dal primo istante che vi siete guardati ed innamorati", scrive Sciabbarrasi pubblicando la foto della copertina del brano, dove sono ritratti Pino e Francesco che si guardano negli occhi. "Quando hai scritto 'Una parte di me' per Francesco sorridevi dicendomi 'tanto sarà un omone come me'". E aggiunge: "Ecco, vorrei dirti che avevi ragione. È anche alto più di te, ha il tuo stesso sorriso, il cuore buono ed appassionato come il tuo, è bello come il sole ed ovviamente anche un po’ della tua 'cazzimma'". "Ci manchi in ogni istante ma sei sempre e per sempre accanto a noi. Buon compleanno Dufur", conclude Sciabbarrasi. —[email protected] (Web Info)

