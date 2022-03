Pimonte è, domenica si inaugura la sede

Condividi

Domenica prossima 20 marzo, alle ore 11,30 verrà inaugurata la sede di Pimonte è, il movimento fondato di recente per realizzare a Pimonte un progetto politico e culturale condiviso e partecipativo.

In via Casa Cuomo Piazza, 26, si ritroveranno i fondatori, soci e simpatizzanti del movimento per il taglio del nastro, seguito da un momento conviviale aperto a tutta la comunità pimontese.

“La nostra casa sarà aperta, trasparente, sarà un luogo di incontro e di confronto – afferma Antonio Palummo, tra i fondatori del movimento -. Pimonte ha bisogno del contributo di tutti, donne e uomini che hanno voglia di costruire insieme a noi un nuovo futuro per il nostro paese e soprattutto dei giovani perché quando si parla di futuro è con loro che dobbiamo dialogare”.