“La variazione acquisita a rialzo del Pil dell’Italia per il 2024 certificata dall’Istat, è la prova che il governo di centrodestra, nonostante le grandi difficoltà economiche internazionali derivanti dai conflitti in Ucraina e Medio Oriente, sta lavorando bene e nella giusta direzione per la crescita del nostro Paese”. Dichiara in una nota il deputato e componente della commissione Finanze, Francesco Maria Rubano. “Già con l’ultima manovra abbiamo mantenuto in ordine i conti pubblici e dato risposte concrete alle famiglie e alle imprese. Ora, grazie anche ai fondi del Pnrr, sbloccheremo tutte quelle operazioni volte al rilancio del nostro Paese e dell’economia nazionale e dei nostri territori. Questa maggioranza e questo governo, grazie anche all’ottimo lavoro del ministro e vicepremier e nostro segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, lavorano con grande serietà e con una visione per il futuro dell’Italia, in barba a una opposizione non collaborativa nei momenti di bisogno e capace di diffondere solo un inutile pessimismo”.